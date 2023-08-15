«Росія тут назавжди» – мешканка Куп’янська, яка раділа окупантам піде під суд
Фото: Харківська обласна прокуратура
У Куп’янську на Харківщині викрили чергову шанувальницю «руського миру».
За даними Харківської обласної прокуратури, з початку повномасштабного вторгнення РФ жінка публічно раділа окупантам. Колаборантка заперечувала збройну агресію РФ і стверджувала, що «Росія тут назавжди».
Крім цього, зрадниця закликала місцевих мешканців виходити на роботу до окупаційної адміністрації, підшукувала кандидатів для цього і обіцяла посприяти у працевлаштуванні.
Жінці повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 11:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янську на Харківщині викрили чергову шанувальницю «руського миру».".