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«Росія тут назавжди» – мешканка Куп’янська, яка раділа окупантам піде під суд

Суспільство 11:39   15.08.2023
Вікторія Яковенко
«Росія тут назавжди» – мешканка Куп’янська, яка раділа окупантам піде під суд Фото: Харківська обласна прокуратура

У Куп’янську на Харківщині викрили чергову шанувальницю «руського миру».

За даними Харківської обласної прокуратури, з початку повномасштабного вторгнення РФ жінка публічно раділа окупантам. Колаборантка заперечувала збройну агресію РФ і стверджувала, що «Росія тут назавжди».

Крім цього, зрадниця закликала місцевих мешканців виходити на роботу до окупаційної адміністрації, підшукувала кандидатів для цього і обіцяла посприяти у працевлаштуванні.

Жінці повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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