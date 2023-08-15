«Росія тут назавжди» – мешканка Куп’янська, яка раділа окупантам піде під суд

У Куп’янську на Харківщині викрили чергову шанувальницю «руського миру».

За даними Харківської обласної прокуратури, з початку повномасштабного вторгнення РФ жінка публічно раділа окупантам. Колаборантка заперечувала збройну агресію РФ і стверджувала, що «Росія тут назавжди».

Крім цього, зрадниця закликала місцевих мешканців виходити на роботу до окупаційної адміністрації, підшукувала кандидатів для цього і обіцяла посприяти у працевлаштуванні.

Жінці повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 ККУ).