Вивезла до РФ українське зерно на 13 млн грн: на Харківщині піймали фермерку

Правоохоронці затримали власницю фермерського господарства з Куп’янського району, яка співпрацювала з окупантами та вивезла українське зерно.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, жінка добровільно «зареєструвала» власний бізнес в місцевій окупаційній адміністрації.

У липні-серпні минулого року на її господарстві зібрали понад 2 тис. тонн врожаю на загальну суму близько 13 млн грн. Надалі колаборантка вивезла всю партію зернових до Бєлгородської області і продала російським агрохолдингам.

При цьому частину одержаного «прибутку» зрадниця перерахувала до бюджету країни-агресорки.

Після деокупації району зловмисниця намагалася «залягти на дно». Однак, правоохоронці знайшли її і затримали.

Жінці повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 ККУ). Наразі вона перебуває у СІЗО, додали в Харківській обласній прокуратурі.