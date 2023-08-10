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Вивезла до РФ українське зерно на 13 млн грн: на Харківщині піймали фермерку

Суспільство 14:33   10.08.2023
Вікторія Яковенко
Вивезла до РФ українське зерно на 13 млн грн: на Харківщині піймали фермерку Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці затримали власницю фермерського господарства з Куп’янського району, яка співпрацювала з окупантами та вивезла українське зерно.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, жінка добровільно «зареєструвала» власний бізнес в місцевій окупаційній адміністрації.

У липні-серпні минулого року на її господарстві зібрали понад 2 тис. тонн врожаю на загальну суму близько 13 млн грн. Надалі колаборантка вивезла всю партію зернових до Бєлгородської області і продала російським агрохолдингам.

При цьому частину одержаного «прибутку» зрадниця перерахувала до бюджету країни-агресорки.

Після деокупації району зловмисниця намагалася «залягти на дно». Однак, правоохоронці знайшли її і затримали.

Жінці повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 ККУ). Наразі вона перебуває у СІЗО, додали в Харківській обласній прокуратурі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2023 в 14:33;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали власницю фермерського господарства з Куп’янського району, яка співпрацювала з окупантами та вивезла українське зерно.".