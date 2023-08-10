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Вывезла в РФ украинское зерно на 13 млн грн: на Харьковщине поймали фермера

Общество 14:33   10.08.2023
Виктория Яковенко
Вывезла в РФ украинское зерно на 13 млн грн: на Харьковщине поймали фермера Фото: Владислав Абдула

Правоохранители задержали владелицу фермерского хозяйства из Купянского района, которая сотрудничала с оккупантами и вывезла украинское зерно.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, женщина добровольно «зарегистрировала» собственный бизнес в местной оккупационной администрации.

В июле-августе прошлого года на ее хозяйстве собрали более 2 тыс. тонн урожая на общую сумму около 13 млн. грн. Потом коллаборантка вывезла всю партию зерна в Белгородскую область и продала российским агрохолдингам.

При этом часть полученной «прибыли» предательница перечислила в бюджет страны-агрессора.

После деоккупации района злоумышленница пыталась «залечь на дно». Однако правоохранители нашли ее и задержали.

Женщине сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УКУ). Сейчас она находится в СИЗО, добавили в Харьковской областной прокуратуре.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 14:33;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали владелицу фермерского хозяйства из Купянского района, которая сотрудничала с оккупантами и вывезла украинское зерно.".