Вывезла в РФ украинское зерно на 13 млн грн: на Харьковщине поймали фермера
Правоохранители задержали владелицу фермерского хозяйства из Купянского района, которая сотрудничала с оккупантами и вывезла украинское зерно.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, женщина добровольно «зарегистрировала» собственный бизнес в местной оккупационной администрации.
В июле-августе прошлого года на ее хозяйстве собрали более 2 тыс. тонн урожая на общую сумму около 13 млн. грн. Потом коллаборантка вывезла всю партию зерна в Белгородскую область и продала российским агрохолдингам.
При этом часть полученной «прибыли» предательница перечислила в бюджет страны-агрессора.
После деоккупации района злоумышленница пыталась «залечь на дно». Однако правоохранители нашли ее и задержали.
Женщине сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УКУ). Сейчас она находится в СИЗО, добавили в Харьковской областной прокуратуре.
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- • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 14:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали владелицу фермерского хозяйства из Купянского района, которая сотрудничала с оккупантами и вывезла украинское зерно.".