На Харківщині піймали сисадміна окупантів: зрадник хотів «залягти на дно»
Судитимуть чергового колаборанта, який працював на ворога під час окупації Балаклії.
Зрадником виявився 31-річний мешканець Балаклії, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. До початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік працював комп’ютерним спеціалістом в ГУ Пенсійного фонду в Харківській області.
«Під час захоплення Балаклії він добровільно уклав трудовий договір з керівником місцевої окупаційної адміністрації держави-агресорки та погодився на фейкову посаду «специалиста эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства», – додали в СБУ.
За даними Харківської обласної прокуратури, колаборант виконував функції системного адміністратора – слідкував за технічнім станом комп’ютерного обладнання, займався налаштуванням та обслуговуванням офісної техніки тощо.
Після деокупації району зловмисник намагався «залягти на дно», однак правоохоронці піймали зрадника.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність), додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Читайте також: «Росія тут назавжди» – мешканка Куп’янська, яка раділа окупантам піде під суд
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині піймали сисадміна окупантів: зрадник хотів «залягти на дно»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 14:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Судитимуть чергового колаборанта, який працював на ворога під час окупації Балаклії.".