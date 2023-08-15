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На Харківщині піймали сисадміна окупантів: зрадник хотів «залягти на дно»

Суспільство 14:45   15.08.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині піймали сисадміна окупантів: зрадник хотів «залягти на дно» Фото: Владислав Абдула

Судитимуть чергового колаборанта, який працював на ворога під час окупації Балаклії.

Зрадником виявився 31-річний мешканець Балаклії, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. До початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік працював комп’ютерним спеціалістом в ГУ Пенсійного фонду в Харківській області.

«Під час захоплення Балаклії він добровільно уклав трудовий договір з керівником місцевої окупаційної адміністрації держави-агресорки та погодився на фейкову посаду «специалиста эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства», – додали в СБУ.

За даними Харківської обласної прокуратури, колаборант виконував функції системного адміністратора – слідкував за технічнім станом комп’ютерного обладнання, займався налаштуванням та обслуговуванням офісної техніки тощо.

Після деокупації району зловмисник намагався «залягти на дно», однак правоохоронці піймали зрадника.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність), додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Судитимуть чергового колаборанта, який працював на ворога під час окупації Балаклії.".