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«Топ-менеджера» железной дороги на Харьковщине ждет суд

Общество 10:20   23.08.2023
Оксана Горун
«Топ-менеджера» железной дороги на Харьковщине ждет суд

В суд передали дело работника «Укрзалізниці» из Купянска, который перешел к оккупантам «с повышением».

«Бывший сотрудник регионального филиала «Укрзалізниці» во время временной оккупации г. Купянск добровольно пошел на сотрудничество с врагом. Мужчина согласился трудоустроиться в созданную русскими захватчиками «Купянскую железную дорогу». В июле прошлого года он занял должность «начальника «Службы коммерческой работы и маркетинга» в оккупационной железной дороге», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По информации прокуроров «трудовые обязанности» предатель выполнял в соответствии с законодательством РФ. Он проводил инвентаризацию материальных ценностей, а также организовывал комплексные проверки коммерческой работы станций. Руководил обеспечением хранения грузов.

Обвиняют мужчину в коллаборационизме.

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«В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Его судят в Червонозаводском районном суде г. Харькова», — отметили в прокуратуре.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 10:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд передали дело работника «Укрзалізниці» из Купянска, который перешел к оккупантам «с повышением»".