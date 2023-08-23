«Топ-менеджера» железной дороги на Харьковщине ждет суд

В суд передали дело работника «Укрзалізниці» из Купянска, который перешел к оккупантам «с повышением».

«Бывший сотрудник регионального филиала «Укрзалізниці» во время временной оккупации г. Купянск добровольно пошел на сотрудничество с врагом. Мужчина согласился трудоустроиться в созданную русскими захватчиками «Купянскую железную дорогу». В июле прошлого года он занял должность «начальника «Службы коммерческой работы и маркетинга» в оккупационной железной дороге», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По информации прокуроров «трудовые обязанности» предатель выполнял в соответствии с законодательством РФ. Он проводил инвентаризацию материальных ценностей, а также организовывал комплексные проверки коммерческой работы станций. Руководил обеспечением хранения грузов.

Обвиняют мужчину в коллаборационизме.

«В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Его судят в Червонозаводском районном суде г. Харькова», — отметили в прокуратуре.