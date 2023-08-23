Собирал паспортные данные: жителя Купянщины будут судить за работу на РФ
На Харьковщине разоблачили 54-летнего мужчину, который занял руководящую должность при оккупантах.
По данным Харьковской областной прокуратуры, житель поселка Андреевка Купянского района во время оккупации населённого пункта сотрудничал с захватчиками. Мужчина согласился на предложение оккупантов и занял должность «и. о. помощника начальника управления (сельского) Великобурлукского территориального управления Временной гражданской администрации Купянского района».
Коллаборант собирал паспортные данные местных жителей, принимал граждан и выполнял ряд других задач, направленных на функционирование незаконного органа власти, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Сейчас предатель скрывается от следствия, его планируют объявить в розыск.
Мужчине заочно сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 11:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине разоблачили 54-летнего мужчину, который занял руководящую должность при оккупантах. ".