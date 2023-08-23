Собирал паспортные данные: жителя Купянщины будут судить за работу на РФ

На Харьковщине разоблачили 54-летнего мужчину, который занял руководящую должность при оккупантах.

По данным Харьковской областной прокуратуры, житель поселка Андреевка Купянского района во время оккупации населённого пункта сотрудничал с захватчиками. Мужчина согласился на предложение оккупантов и занял должность «и. о. помощника начальника управления (сельского) Великобурлукского территориального управления Временной гражданской администрации Купянского района».

Коллаборант собирал паспортные данные местных жителей, принимал граждан и выполнял ряд других задач, направленных на функционирование незаконного органа власти, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас предатель скрывается от следствия, его планируют объявить в розыск.

Мужчине заочно сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УКУ).