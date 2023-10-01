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Били по агропредприятию. Боровую и Подлиман обстреляли россияне на Харьковщине

Происшествия 15:02   01.10.2023
Оксана Якушко
Били по агропредприятию. Боровую и Подлиман обстреляли россияне на Харьковщине

Последствия обстрелов россиян по Изюмщине зафиксировала Харьковская областная прокуратура.

1 октября около 9:00 враг обстрелял село Подлиман Боровской СТГ Изюмского района, повреждены частные домовладения.

Также сегодня утром российские военные били по пгт Боровая. В результате обстрелов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и территория агропредприятия.

Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции задокументировали последствия вооруженной агрессии рф.

Изюмская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 октября 2023 в 15:02;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия обстрелов россиян по Изюмщине зафиксировала Харьковская областная прокуратура.".