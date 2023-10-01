Били по агропідприємству. Борову і Підлиман обстріляли росіяни на Харківщині
Наслідки обстрілів росіян на Ізюмщині зафіксувала Харківська обласна прокуратура.
1 жовтня близько 9:00 ворог обстріляв село Підлиман Борівської СТГ Ізюмського району, пошкоджені приватні домоволодіння.
Також сьогодні вранці російські військові гатили по смт Борова. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та територія агропідприємства.
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції задокументували наслідки збройної агресії рф.
Ізюмська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами порушення та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2023 в 15:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки обстрілів росіян на Ізюмщині зафіксувала Харківська обласна прокуратура.".