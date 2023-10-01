Їхав на велосипеді. 63-річний чоловік загинув у Вовчанську внаслідок обстрілу

63-річний чоловік загинув у Вовчанську, коли росіяни обстріляли центр міста, повідомила Харківська обласна прокуратура.

«1 жовтня близько 11:00 росіяни вкотре обстріляли Вовчанськ. Під ударом опинилась центральна площа міста. За попередніми даними, обстріл вівся за артилерії. У цей час 63-річний місцевий мешканець їхав на велосипеді: від отриманих травм він загинув на місці», – розповіли в прокуратурі.

Вовчанський відділ Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочав досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).