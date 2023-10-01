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Їхав на велосипеді. 63-річний чоловік загинув у Вовчанську внаслідок обстрілу

Події 13:26   01.10.2023
Оксана Якушко
Їхав на велосипеді. 63-річний чоловік загинув у Вовчанську внаслідок обстрілу

63-річний чоловік загинув у Вовчанську, коли росіяни обстріляли центр міста, повідомила Харківська обласна прокуратура.

«1 жовтня близько 11:00 росіяни вкотре обстріляли Вовчанськ. Під ударом опинилась центральна площа міста. За попередніми даними, обстріл вівся за артилерії. У цей час 63-річний місцевий мешканець їхав на велосипеді: від отриманих травм він загинув на місці», – розповіли в прокуратурі.

Вовчанський відділ Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочав досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "63-річний чоловік загинув у Вовчанську, коли росіяни обстріляли центр міста, повідомила Харківська обласна прокуратура.".