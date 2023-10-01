На Харківщині чоловік підірвався на міні – Синєгубов

За селом в Ізюмському районі чоловік настав на міну, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Близько 11:15 в лісі поруч з селом Оскіл Ізюмського району місцевий мешканець 52 років наступив у лісі на протипіхотну міну типу “пелюстка”. Госпіталізований з пораненням в стані середньої тяжкості», – розповів начальник ХОВА.