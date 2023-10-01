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На Харківщині чоловік підірвався на міні – Синєгубов

Події 09:46   01.10.2023
Оксана Якушко
На Харківщині чоловік підірвався на міні – Синєгубов

За селом в Ізюмському районі чоловік настав на міну, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Близько 11:15 в лісі поруч з селом Оскіл Ізюмського району місцевий мешканець 52 років наступив у лісі на протипіхотну міну типу “пелюстка”. Госпіталізований з пораненням в стані середньої тяжкості», – розповів начальник ХОВА.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2023 в 09:46;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За селом в Ізюмському районі чоловік настав на міну, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".