На Харківщині чоловік підірвався на міні – Синєгубов
За селом в Ізюмському районі чоловік настав на міну, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Близько 11:15 в лісі поруч з селом Оскіл Ізюмського району місцевий мешканець 52 років наступив у лісі на протипіхотну міну типу “пелюстка”. Госпіталізований з пораненням в стані середньої тяжкості», – розповів начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2023 в 09:46;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За селом в Ізюмському районі чоловік настав на міну, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".