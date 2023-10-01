На Харьковщине мужчина подорвался на мине

За селом в Изюмском районе мужчина наступил на мину, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Около 11:15 в лесу рядом с селом Оскол Изюмского района местный житель 52 лет наступил в лесу на противопехотную мину типа «лепесток». Госпитализирован с ранением в состоянии средней тяжести», – рассказал начальник ХОВА.

Читайте также: Как аграрии Харьковщины самостоятельно и за свой счет разминируют поля