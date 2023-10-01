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На Харьковщине мужчина подорвался на мине

Происшествия 09:46   01.10.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине мужчина подорвался на мине

За селом в Изюмском районе мужчина наступил на мину, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Около 11:15 в лесу рядом с селом Оскол Изюмского района местный житель 52 лет наступил в лесу на противопехотную мину типа «лепесток». Госпитализирован с ранением в состоянии средней тяжести», – рассказал начальник ХОВА.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 октября 2023 в 09:46;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За селом в Изюмском районе мужчина наступил на мину, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".