На Харьковщине мужчина подорвался на мине
За селом в Изюмском районе мужчина наступил на мину, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Около 11:15 в лесу рядом с селом Оскол Изюмского района местный житель 52 лет наступил в лесу на противопехотную мину типа «лепесток». Госпитализирован с ранением в состоянии средней тяжести», – рассказал начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 1 октября 2023 в 09:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За селом в Изюмском районе мужчина наступил на мину, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".