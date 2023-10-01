Ехал на велосипеде. 63-летний мужчина погиб в Волчанске в результате обстрела
63-летний мужчина погиб в Волчанске, когда россияне обстреляли центр города, сообщила Харьковская областная прокуратура.
«1 октября около 11:00 россияне в очередной раз обстреляли Волчанск. Под ударом оказалась центральная площадь города. По предварительным данным, огонь вели из артиллерии. В єто время 63-летний местный житель ехал на велосипеде: от полученных травм он погиб на месте», — рассказали в прокуратуре.
Волчанский отдел Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начал досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 1 октября 2023 в 13:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "63-летний мужчина погиб в Волчанске, когда россияне обстреляли центр города, сообщила Харьковская областная прокуратура.".