Ехал на велосипеде. 63-летний мужчина погиб в Волчанске в результате обстрела

63-летний мужчина погиб в Волчанске, когда россияне обстреляли центр города, сообщила Харьковская областная прокуратура.

«1 октября около 11:00 россияне в очередной раз обстреляли Волчанск. Под ударом оказалась центральная площадь города. По предварительным данным, огонь вели из артиллерии. В єто время 63-летний местный житель ехал на велосипеде: от полученных травм он погиб на месте», — рассказали в прокуратуре.

Волчанский отдел Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начал досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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