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Земли за почти 1 млн грн забрали у агропредприятия на Харьковщине: подробности

Общество 14:51   04.10.2024
Виктория Яковенко
Земли за почти 1 млн грн забрали у агропредприятия на Харьковщине: подробности Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине громаде вернули земли стоимостью около 1 млн грн. Указанный участок, принадлежавший коммунальной собственности, отдали агропредприятию бесплатно.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2018 году Берестовский сельсовет Лозовского района (сейчас Близнюковский поселковый совет) предоставил бесплатно в частную собственность ООО земельный участок площадью почти 1 га.

Однако, отметили правоохранители, этот участок относился к землям коммунальной формы собственности, а никакой нормой законодательства не предусматривается возможность бесплатной передачи земель коммунальной собственности в собственность юридическим лицам.

«Агрофирма могла бы приобрести в собственность указанный участок в упрощенном порядке без проведения земельных торгов (аукциона), то есть путем выкупа. Это свидетельствует о том, что местный бюджет потерял средства, которые могли бы быть получены за продажу земли», — объяснили в прокуратуре.

Поэтому прокуратура подала заявление в суд о признании решения незаконным и отмене записи о государственной регистрации права для возвращения участка. Однако суд первой инстанции оставил все по-прежнему. Однако впоследствии правоохранители подали апелляцию, после чего новый иск удовлетворили и вернули землю Близнюковской поселковой громаде.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 14:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине громаде вернули земли стоимостью около 1 млн грн. Указанный участок, принадлежавший коммунальной собственности, отдали агропредприятию бесплатно.".