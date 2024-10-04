Земли за почти 1 млн грн забрали у агропредприятия на Харьковщине: подробности

На Харьковщине громаде вернули земли стоимостью около 1 млн грн. Указанный участок, принадлежавший коммунальной собственности, отдали агропредприятию бесплатно.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2018 году Берестовский сельсовет Лозовского района (сейчас Близнюковский поселковый совет) предоставил бесплатно в частную собственность ООО земельный участок площадью почти 1 га.

Однако, отметили правоохранители, этот участок относился к землям коммунальной формы собственности, а никакой нормой законодательства не предусматривается возможность бесплатной передачи земель коммунальной собственности в собственность юридическим лицам.

«Агрофирма могла бы приобрести в собственность указанный участок в упрощенном порядке без проведения земельных торгов (аукциона), то есть путем выкупа. Это свидетельствует о том, что местный бюджет потерял средства, которые могли бы быть получены за продажу земли», — объяснили в прокуратуре.

Поэтому прокуратура подала заявление в суд о признании решения незаконным и отмене записи о государственной регистрации права для возвращения участка. Однако суд первой инстанции оставил все по-прежнему. Однако впоследствии правоохранители подали апелляцию, после чего новый иск удовлетворили и вернули землю Близнюковской поселковой громаде.