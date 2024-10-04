Землі за майже 1 млн грн забрали у агропідприємства на Харківщині: подробиці

У Харківській області громаді повернули землі вартістю майже 1 млн грн. Вказану ділянку, яка належала до комунальної власності, віддали агропідприємству безкоштовно.

За даними Харківської обласної прокуратури, в 2018 році Берестівська сільська рада Лозівського району (наразі Близнюківська селищна рада) надала безоплатно в приватну власність ТОВ земельну ділянку площею майже 1 га.

Однак, зазначили правоохоронці, ця ділянка відносилась до земель комунальної форми власності, а жодною нормою законодавства не передбачається можливості безоплатної передачі земель комунальної власності у власність юридичним особам.

«Агрофірма могла б набути у власність зазначену ділянку у спрощеному порядку без проведення земельних торгів (аукціону), тобто шляхом викупу. Це свідчить про те, що місцевий бюджет втратив кошти, які б могли бути отримані за продаж землі», – пояснили в прокуратурі.

Тож прокуратура подала заяву до суду про визнання рішення незаконним та скасування запису про державну реєстрацію права задля повернення ділянки. Однак суд першої інстанції залишив усе без змін. Проте згодом правоохоронці подали апеляцію, після чого новий позов задовольнили та повернули землю Близнюківській селищній громаді.

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