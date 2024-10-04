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Землі за майже 1 млн грн забрали у агропідприємства на Харківщині: подробиці

Суспільство 14:51   04.10.2024
Вікторія Яковенко
Землі за майже 1 млн грн забрали у агропідприємства на Харківщині: подробиці Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській області громаді повернули землі вартістю майже 1 млн грн. Вказану ділянку, яка належала до комунальної власності, віддали агропідприємству безкоштовно.

За даними Харківської обласної прокуратури, в 2018 році Берестівська сільська рада Лозівського району (наразі Близнюківська селищна рада) надала безоплатно в приватну власність ТОВ земельну ділянку площею майже 1 га.

Однак, зазначили правоохоронці, ця ділянка відносилась до земель комунальної форми власності, а жодною нормою законодавства не передбачається можливості безоплатної передачі земель комунальної власності у власність юридичним особам.

«Агрофірма могла б набути у власність зазначену ділянку у спрощеному порядку без проведення земельних торгів (аукціону), тобто шляхом викупу. Це свідчить про те, що місцевий бюджет втратив кошти, які б могли бути отримані за продаж землі», – пояснили в прокуратурі.

Тож прокуратура подала заяву до суду про визнання рішення незаконним та скасування запису про державну реєстрацію права задля повернення ділянки. Однак суд першої інстанції залишив усе без змін. Проте згодом правоохоронці подали апеляцію, після чого новий позов задовольнили та повернули землю Близнюківській селищній громаді.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 14:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області громаді повернули землі вартістю майже 1 млн грн. Вказану ділянку, яка належала до комунальної власності, віддали агропідприємству безкоштовно.".