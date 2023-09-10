РФ ударила авиабомбой по Харьковщине, повреждено агропредприятие – Синегубов

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города и села Купянского и Изюмского районов.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. В результате удара управляемой авиабомбой по селу Изюмское повреждены здания агропредприятия.

В Купянске в результате обстрела поврежден дом и произошли пожары, рассказал глава ХОВА.

«В селе Великая Шапковка Купянского района в результате вражеских обстрелов на открытой территории горела трава», — добавил Синегубов.