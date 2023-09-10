РФ ударила авиабомбой по Харьковщине, повреждено агропредприятие – Синегубов
Фото: Олег Синегубов
За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города и села Купянского и Изюмского районов.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. В результате удара управляемой авиабомбой по селу Изюмское повреждены здания агропредприятия.
В Купянске в результате обстрела поврежден дом и произошли пожары, рассказал глава ХОВА.
«В селе Великая Шапковка Купянского района в результате вражеских обстрелов на открытой территории горела трава», — добавил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 10 сентября 2023 в 08:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города и села Купянского и Изюмского районов.".