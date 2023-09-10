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РФ ударила авиабомбой по Харьковщине, повреждено агропредприятие – Синегубов

Происшествия 08:52   10.09.2023
Виктория Яковенко
РФ ударила авиабомбой по Харьковщине, повреждено агропредприятие – Синегубов Фото: Олег Синегубов

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города и села Купянского и Изюмского районов.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. В результате удара управляемой авиабомбой по селу Изюмское повреждены здания агропредприятия.

В Купянске в результате обстрела поврежден дом и произошли пожары, рассказал глава ХОВА.

«В селе Великая Шапковка Купянского района в результате вражеских обстрелов на открытой территории горела трава», — добавил Синегубов.

Читайте также: Авиаудары и наступление на Купянском направлении – ГШ о сутках на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 сентября 2023 в 08:52;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города и села Купянского и Изюмского районов.".