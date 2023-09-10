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Авиаудары и наступление на Купянском направлении – ГШ о сутках на Харьковщине

Происшествия 07:20   10.09.2023
Виктория Яковенко
Авиаудары и наступление на Купянском направлении – ГШ о сутках на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах населенных пунктов Бударки, Амбарное, Синьковка, Кисловка и Чернещина, сообщает Генштаб ВСУ в 06:00.

Под артиллерийским огнем противника оказались более 45 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

«В районе ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Берестового, Орехово-Василевки, Богдановки», — добавили в Генштабе.

Читайте также: Авиация РФ нанесла удары вблизи четырех сел Харьковщины — Генштаб

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 сентября 2023 в 07:20;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах населенных пунктов Бударки, Амбарное, Синьковка, Кисловка и Чернещина, сообщает Генштаб ВСУ в 06:00.".