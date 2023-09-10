Авиаудары и наступление на Купянском направлении – ГШ о сутках на Харьковщине

Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах населенных пунктов Бударки, Амбарное, Синьковка, Кисловка и Чернещина, сообщает Генштаб ВСУ в 06:00.

Под артиллерийским огнем противника оказались более 45 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

«В районе ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Берестового, Орехово-Василевки, Богдановки», — добавили в Генштабе.