Авиаудары и наступление на Купянском направлении – ГШ о сутках на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах населенных пунктов Бударки, Амбарное, Синьковка, Кисловка и Чернещина, сообщает Генштаб ВСУ в 06:00.
Под артиллерийским огнем противника оказались более 45 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
«В районе ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Берестового, Орехово-Василевки, Богдановки», — добавили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 10 сентября 2023 в 07:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах населенных пунктов Бударки, Амбарное, Синьковка, Кисловка и Чернещина, сообщает Генштаб ВСУ в 06:00.".