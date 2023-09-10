Авіаудари та наступ на Куп’янському напрямку – Генштаб про добу на Харківщині

Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районах населених пунктів Бударки, Амбарне, Синьківка, Кислівка та Чернещина, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 06:00.

Під артилерійським вогнем противника опинилися понад 45 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

«В районі відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах Берестового, Оріхово-Василівки, Богданівки», – додали в Генштабі.