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Авіаудари та наступ на Куп’янському напрямку – Генштаб про добу на Харківщині

Події 07:20   10.09.2023
Вікторія Яковенко
Авіаудари та наступ на Куп’янському напрямку – Генштаб про добу на Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районах населених пунктів Бударки, Амбарне, Синьківка, Кислівка та Чернещина, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 06:00.

Під артилерійським вогнем противника опинилися понад 45 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

«В районі відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах Берестового, Оріхово-Василівки, Богданівки», – додали в Генштабі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2023 в 07:20;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районах населених пунктів Бударки, Амбарне, Синьківка, Кислівка та Чернещина, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 06:00.".