Авіація РФ завдала ударів поблизу чотирьох сіл Харківщини – Генштаб

Армія РФ протягом доби в Харківській області завдала авіаударів у районах Амбарного та Бударків на Слобожанському напрямку й біля Синьківки та Кислівки на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Гур’їв Козачок, Бударки, Стариця, Кислівка та Кучерівка.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили ворожі атаки в районі Берестового.