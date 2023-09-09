Авіація РФ завдала ударів поблизу чотирьох сіл Харківщини – Генштаб
Армія РФ протягом доби в Харківській області завдала авіаударів у районах Амбарного та Бударків на Слобожанському напрямку й біля Синьківки та Кислівки на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Гур’їв Козачок, Бударки, Стариця, Кислівка та Кучерівка.
На Лиманському напрямку українські захисники відбили ворожі атаки в районі Берестового.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2023 в 18:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби в Харківській області завдала авіаударів у районах Амбарного та Бударків на Слобожанському напрямку й біля Синьківки та Кислівки на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".