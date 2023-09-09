Генштаб: РФ била по Харківщині з авіації, намагалася штурмувати біля Синьківки
22/02/2023. Bovington, United Kingdom. Secretary of Defence Ben Wallace visits Bovington Barracks to observe Ukrainian soldiers training with the British Army on Ajax and Challenger Tanks. Picture by Simon Dawson / No 10 Downing Street
Минулої доби в Харківській області російських авіаційних ударів зазнали населені пункти Бологівка, Петропавлівка і Кислівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.
На Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках супротивник не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ в районах Синьківки, Новоєгорівки, Оріхово-Василівки та південно-східніше Діброви, а також повернути під свій контроль позиції в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Продовжує перекидати на зазначені напрямки резерви, комплектує штурмові групи переважно ув’язненими.
На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2023 в 07:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби в Харківській області російських авіаційних ударів зазнали населені пункти Бологівка, Петропавлівка і Кислівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.".