Генштаб: РФ била по Харківщині з авіації, намагалася штурмувати біля Синьківки

Минулої доби в Харківській області російських авіаційних ударів зазнали населені пункти Бологівка, Петропавлівка і Кислівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

На Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках супротивник не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ в районах Синьківки, Новоєгорівки, Оріхово-Василівки та південно-східніше Діброви, а також повернути під свій контроль позиції в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Продовжує перекидати на зазначені напрямки резерви, комплектує штурмові групи переважно ув’язненими.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки.