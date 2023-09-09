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Генштаб: РФ била по Харківщині з авіації, намагалася штурмувати біля Синьківки

Події 07:34   09.09.2023
Олена Нагорна
Генштаб: РФ била по Харківщині з авіації, намагалася штурмувати біля Синьківки 22/02/2023. Bovington, United Kingdom. Secretary of Defence Ben Wallace visits Bovington Barracks to observe Ukrainian soldiers training with the British Army on Ajax and Challenger Tanks. Picture by Simon Dawson / No 10 Downing Street

Минулої доби в Харківській області російських авіаційних ударів зазнали населені пункти Бологівка, Петропавлівка і Кислівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

На Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках супротивник не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ в районах Синьківки, Новоєгорівки, Оріхово-Василівки та південно-східніше Діброви, а також повернути під свій контроль позиції в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Продовжує перекидати на зазначені напрямки резерви, комплектує штурмові групи переважно ув’язненими.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки.

Читайте також: Авіаударів завдала рф біля Бологівки і Петропавлівки на Харківщині – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2023 в 07:34;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби в Харківській області російських авіаційних ударів зазнали населені пункти Бологівка, Петропавлівка і Кислівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.".