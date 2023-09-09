Враг бил по Харьковщине из авиации и пытался штурмовать у Синьковки — Генштаб

За прошедшие сутки в Харьковской области российским авиационным ударам подверглись населенные пункты Бологовка, Петропавловка и Кисловка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ в районах Синьковки, Новоегоровки, Орехово-Васильевки и юго-восточнее Дибровы, а также вернуть под свой контроль позиции в районах Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки. Продолжает перебрасывать на указанные направления резервы, комплектует штурмовые группы преимущественно за счет заключенных.

На Северском и Слобожанском направлениях враг проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления.