Враг бил по Харьковщине из авиации и пытался штурмовать у Синьковки — Генштаб
За прошедшие сутки в Харьковской области российским авиационным ударам подверглись населенные пункты Бологовка, Петропавловка и Кисловка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ в районах Синьковки, Новоегоровки, Орехово-Васильевки и юго-восточнее Дибровы, а также вернуть под свой контроль позиции в районах Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки. Продолжает перебрасывать на указанные направления резервы, комплектует штурмовые группы преимущественно за счет заключенных.
На Северском и Слобожанском направлениях враг проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления.
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2023 в 07:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки в Харьковской области российским авиационным ударам подверглись населенные пункты Бологовка, Петропавловка и Кисловка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".