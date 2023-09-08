Авиаудары нанесла рф возле Бологовки и Петропавловки на Харьковщине — Генштаб
Россияне сбросили бомбы на Слобожанском и Купянском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.
На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе Бологовки Харьковской области.
На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки Харьковской области.
Из артиллерии и минометов обстреляли россияне более 15 населенных пунктов, среди которых Красное Первое, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Кучеровка, Табаевка Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 19:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне сбросили бомбы на Слобожанском и Купянском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.".