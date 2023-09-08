Авиаудары нанесла рф возле Бологовки и Петропавловки на Харьковщине — Генштаб

Россияне сбросили бомбы на Слобожанском и Купянском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе Бологовки Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки Харьковской области.

Из артиллерии и минометов обстреляли россияне более 15 населенных пунктов, среди которых Красное Первое, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Кучеровка, Табаевка Харьковской области.