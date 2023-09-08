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Авиаудары нанесла рф возле Бологовки и Петропавловки на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 19:16   08.09.2023
Оксана Якушко
Авиаудары нанесла рф возле Бологовки и Петропавловки на Харьковщине — Генштаб

Россияне сбросили бомбы на Слобожанском и Купянском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе Бологовки Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки Харьковской области.

Из артиллерии и минометов обстреляли россияне более 15 населенных пунктов, среди которых Красное Первое, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Кучеровка, Табаевка Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 19:16;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне сбросили бомбы на Слобожанском и Купянском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.".