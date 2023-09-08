Авіаударів завдала рф біля Бологівки і Петропавлівки на Харківщині – Генштаб

Росіяни скинули бомби на Слобожанському і Куп’янському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Бологівки Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки Харківської області.

З артилерії та мінометів обстріляли росіяни понад 15 населених пунктів, серед яких Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кучерівка, Табаївка Харківської області.