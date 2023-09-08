Авіаударів завдала рф біля Бологівки і Петропавлівки на Харківщині – Генштаб
Росіяни скинули бомби на Слобожанському і Куп’янському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Бологівки Харківської області.
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки Харківської області.
З артилерії та мінометів обстріляли росіяни понад 15 населених пунктів, серед яких Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кучерівка, Табаївка Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2023 в 19:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни скинули бомби на Слобожанському і Куп’янському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.".