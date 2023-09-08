Live
  • Пт 08.09.2023
    • Харків
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

Авіаударів завдала рф біля Бологівки і Петропавлівки на Харківщині – Генштаб

Події 19:16   08.09.2023
Оксана Якушко
Авіаударів завдала рф біля Бологівки і Петропавлівки на Харківщині – Генштаб

Росіяни скинули бомби на Слобожанському і Куп’янському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Бологівки Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки Харківської області.

З артилерії та мінометів обстріляли росіяни понад 15 населених пунктів, серед яких Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кучерівка, Табаївка Харківської області.

Читайте також: Ворог ходив в атаки на Куп’янщині та вдарив з авіації по прикордонню – Генштаб

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Учителька ліцею в Осколі на Харківщині організувала навчання за стандартами рф
Учителька ліцею в Осколі на Харківщині організувала навчання за стандартами рф
08.09.2023, 20:00
Річниця звільнення Балаклії: історичні кадри й як зараз живе місто (відео)
Річниця звільнення Балаклії: історичні кадри й як зараз живе місто (відео)
08.09.2023, 12:30
З домом у центрі Харкова, що хочуть знести, відбуваються дивні речі – мешканці
З домом у центрі Харкова, що хочуть знести, відбуваються дивні речі – мешканці
06.09.2023, 21:07
Авіаударів завдала рф біля Бологівки і Петропавлівки на Харківщині – Генштаб
Авіаударів завдала рф біля Бологівки і Петропавлівки на Харківщині – Генштаб
08.09.2023, 19:16
Шахрай-рецидивіст «продав» чужий будинок за 200 тисяч грн на Харківщині
Шахрай-рецидивіст «продав» чужий будинок за 200 тисяч грн на Харківщині
08.09.2023, 18:41
У Харкові готують до зими насосні станції
У Харкові готують до зими насосні станції
08.09.2023, 17:53

Новини за темою:

19:16
Авіаударів завдала рф біля Бологівки і Петропавлівки на Харківщині – Генштаб
16:18
Одягав війську форму і брав сокиру: на Харківщині піймали серійного крадія
14:20
Вранці на Харківщині сталося два підриви: одна людина в лікарні
13:26
На Харківщині завершують ремонт дороги, якою евакуюють населення (фото)
12:30
Річниця звільнення Балаклії: історичні кадри й як зараз живе місто (відео)

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Авіаударів завдала рф біля Бологівки і Петропавлівки на Харківщині – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2023 в 19:16;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни скинули бомби на Слобожанському і Куп’янському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.".