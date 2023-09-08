Ворог ходив в атаки на Куп’янщині та вдарив з авіації по прикордонню – Генштаб
Протягом доби на Харківщині українські захисники відбили атаки росіян у районі села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.
Також супротивник завдав авіаудару поблизу прикордонного села Гранів Харківського району.
Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Уди, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Гатище, Огірцеве, Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кучерівка та Табаївка.
“Вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація про наслідки цієї атаки уточнюється”, – пише Генштаб.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2023 в 07:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині українські захисники відбили атаки росіян у районі села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.".