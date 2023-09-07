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Біля Синьківки наступали росіяни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Події 19:09   07.09.2023
Оксана Якушко
Біля Синьківки наступали росіяни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

На Харківщині росіяни обстрілювали населені пункти з мінометів, артилерії й авіації, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Гранова Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти, зокрема, Уди, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Огірцеве Харківської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі Синьківки.

З артилерії та мінометів обстріляли росіяни понад 10 населених пунктів, серед яких Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна Харківської області.

Читайте також:  Зведення Генштабу ЗСУ: атака дронів на Україну та авіаудари по Харківщині

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2023 в 19:09;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині росіяни обстрілювали населені пункти з мінометів, артилерії й авіації, повідомив Генштаб ЗСУ.".