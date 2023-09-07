Біля Синьківки наступали росіяни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
На Харківщині росіяни обстрілювали населені пункти з мінометів, артилерії й авіації, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Гранова Харківської області.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти, зокрема, Уди, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Огірцеве Харківської області.
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі Синьківки.
З артилерії та мінометів обстріляли росіяни понад 10 населених пунктів, серед яких Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2023 в 19:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині росіяни обстрілювали населені пункти з мінометів, артилерії й авіації, повідомив Генштаб ЗСУ.".