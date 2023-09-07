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Возле Синьковки наступали россияне на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Происшествия 19:09   07.09.2023
Оксана Якушко
Возле Синьковки наступали россияне на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

В Харьковской области россияне обстреливали населенные пункты из минометов, артиллерии и авиации, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе Гранова Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты, в частности, Уды, Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Огурцово Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Синьковки.

Из артиллерии и минометов обстреляли россияне более 10 населенных пунктов, среди которых Красное Первое, Каменка, Фиголовка, Двуречная Харьковской области.

Читайте также:  Сводка Генштаба ВСУ: атака дронов на Украину и авиаудары по Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 19:09;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области россияне обстреливали населенные пункты из минометов, артиллерии и авиации, сообщил Генштаб ВСУ.".