Возле Синьковки наступали россияне на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

В Харьковской области россияне обстреливали населенные пункты из минометов, артиллерии и авиации, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе Гранова Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты, в частности, Уды, Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Огурцово Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Синьковки.

Из артиллерии и минометов обстреляли россияне более 10 населенных пунктов, среди которых Красное Первое, Каменка, Фиголовка, Двуречная Харьковской области.