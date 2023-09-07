Возле Синьковки наступали россияне на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
В Харьковской области россияне обстреливали населенные пункты из минометов, артиллерии и авиации, сообщил Генштаб ВСУ.
На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе Гранова Харьковской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты, в частности, Уды, Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Огурцово Харьковской области.
На Купянском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Синьковки.
Из артиллерии и минометов обстреляли россияне более 10 населенных пунктов, среди которых Красное Первое, Каменка, Фиголовка, Двуречная Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 19:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области россияне обстреливали населенные пункты из минометов, артиллерии и авиации, сообщил Генштаб ВСУ.".