Сводка Генштаба ВСУ: атака дронов на Украину и авиаудары по Харьковщине

Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районе приграничного села Гранов на Слобожанском направлении, а также вблизи Синьковки, Котляровки и Крахмального на Купянском, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ветеринарное, Амбарное, Гатище, Варваровка, Колодезное, Кисловка, Купянск и Берестовое.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили атаки противника неподалеку Новоегоровки Луганской области.

Сегодня ночью РФ нанесла очередной авиаудар по Украине, применив иранские ударные дроны «Shahed-136/131».

25 из 33 дронов «Shahed», атаковавших ночью Сумскую область и южные районы Одесской области, уничтожила украинская ПВО, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.