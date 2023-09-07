Сводка Генштаба ВСУ: атака дронов на Украину и авиаудары по Харьковщине
Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районе приграничного села Гранов на Слобожанском направлении, а также вблизи Синьковки, Котляровки и Крахмального на Купянском, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ветеринарное, Амбарное, Гатище, Варваровка, Колодезное, Кисловка, Купянск и Берестовое.
На Лиманском направлении украинские защитники отбили атаки противника неподалеку Новоегоровки Луганской области.
Сегодня ночью РФ нанесла очередной авиаудар по Украине, применив иранские ударные дроны «Shahed-136/131».
25 из 33 дронов «Shahed», атаковавших ночью Сумскую область и южные районы Одесской области, уничтожила украинская ПВО, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 07:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районе приграничного села Гранов на Слобожанском направлении, а также вблизи Синьковки, Котляровки и Крахмального на Купянском, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".