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Российская авиация нанесла удары вблизи четырех сел Харьковщины — Генштаб ВСУ

Общество 19:10   06.09.2023
Елена Нагорная
Российская авиация нанесла удары вблизи четырех сел Харьковщины — Генштаб ВСУ Фото: zn.ua

Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах села Гранов на Слобожанском направлении, а также вблизи Синьковки, Котляровки и Крахмального на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ветеринатное, Гатище, Варваровка, Колодезное, Кисловка и Берестовое.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили атаки противника неподалеку от Новоегоровки Луганской области.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 сентября 2023 в 19:10;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах села Гранов на Слобожанском направлении, а также вблизи Синьковки, Котляровки и Крахмального на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".