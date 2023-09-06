Российская авиация нанесла удары вблизи четырех сел Харьковщины — Генштаб ВСУ

Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах села Гранов на Слобожанском направлении, а также вблизи Синьковки, Котляровки и Крахмального на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ветеринатное, Гатище, Варваровка, Колодезное, Кисловка и Берестовое.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили атаки противника неподалеку от Новоегоровки Луганской области.