Российская авиация нанесла удары вблизи четырех сел Харьковщины — Генштаб ВСУ
Фото: zn.ua
Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах села Гранов на Слобожанском направлении, а также вблизи Синьковки, Котляровки и Крахмального на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ветеринатное, Гатище, Варваровка, Колодезное, Кисловка и Берестовое.
На Лиманском направлении украинские защитники отбили атаки противника неподалеку от Новоегоровки Луганской области.
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- • Дата публикации материала: 6 сентября 2023 в 19:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах села Гранов на Слобожанском направлении, а также вблизи Синьковки, Котляровки и Крахмального на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".