Російська авіація завдала ударів поблизу чотирьох сіл Харківщини – Генштаб ЗСУ
Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районах села Гранів на Слобожанському напрямку, а також поблизу Синьківки, Котлярівки та Крохмального на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне, Гатище, Варварівка, Колодязне, Кислівка та Берестове.
На Лиманському напрямку українські оборонці відбили атаки супротивника неподалік Новоєгорівки Луганської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 19:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районах села Гранів на Слобожанському напрямку, а також поблизу Синьківки, Котлярівки та Крохмального на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".