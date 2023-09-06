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Російська авіація завдала ударів поблизу чотирьох сіл Харківщини – Генштаб ЗСУ

Суспільство 19:10   06.09.2023
Олена Нагорна
Російська авіація завдала ударів поблизу чотирьох сіл Харківщини – Генштаб ЗСУ

Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районах села Гранів на Слобожанському напрямку, а також поблизу Синьківки, Котлярівки та Крохмального на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне, Гатище, Варварівка, Колодязне, Кислівка та Берестове.

На Лиманському напрямку українські оборонці відбили атаки супротивника неподалік Новоєгорівки Луганської області.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 19:10;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районах села Гранів на Слобожанському напрямку, а також поблизу Синьківки, Котлярівки та Крохмального на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".