Російська авіація завдала ударів поблизу чотирьох сіл Харківщини – Генштаб ЗСУ

Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районах села Гранів на Слобожанському напрямку, а також поблизу Синьківки, Котлярівки та Крохмального на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне, Гатище, Варварівка, Колодязне, Кислівка та Берестове.

На Лиманському напрямку українські оборонці відбили атаки супротивника неподалік Новоєгорівки Луганської області.