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Біля трьох сіл Харківщини росіяни скинули бомби з літаків – Генштаб ЗСУ

Події 07:42   06.09.2023
Оксана Якушко
Біля трьох сіл Харківщини росіяни скинули бомби з літаків – Генштаб ЗСУ

Авіаудари завдали росіяни на Слобожанському та Куп’янському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Ветеринарного Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів, зокрема це Шевченка, Стариця, Гатище, Плетенівка, Нестерне, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили атаки противника в районі Новоселівського Луганської області.

Противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Крохмального на Харківщині.

Ворог продовжує гатити з артилерії та мінометів по населених пунктах, серед них Масютівка, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Табаївка та Піщане Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 07:42;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Авіаудари завдали росіяни на Слобожанському та Куп’янському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.".