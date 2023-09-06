Біля трьох сіл Харківщини росіяни скинули бомби з літаків – Генштаб ЗСУ
Авіаудари завдали росіяни на Слобожанському та Куп’янському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Ветеринарного Харківської області.
Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів, зокрема це Шевченка, Стариця, Гатище, Плетенівка, Нестерне, Бударки Харківської області.
На Куп’янському напрямку сили оборони відбили атаки противника в районі Новоселівського Луганської області.
Противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Крохмального на Харківщині.
Ворог продовжує гатити з артилерії та мінометів по населених пунктах, серед них Масютівка, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Табаївка та Піщане Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 07:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Авіаудари завдали росіяни на Слобожанському та Куп’янському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.".