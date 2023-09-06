Біля трьох сіл Харківщини росіяни скинули бомби з літаків – Генштаб ЗСУ

Авіаудари завдали росіяни на Слобожанському та Куп’янському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Ветеринарного Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів, зокрема це Шевченка, Стариця, Гатище, Плетенівка, Нестерне, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили атаки противника в районі Новоселівського Луганської області.

Противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Крохмального на Харківщині.

Ворог продовжує гатити з артилерії та мінометів по населених пунктах, серед них Масютівка, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Табаївка та Піщане Харківської області.