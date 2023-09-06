Возле трех сел Харьковщины россияне сбросили бомбы с самолетов — Генштаб ВСУ
Авиаудары нанесли россияне на Слобожанском и Купянском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.
На Слобожанском направлении противник нанес авиационные удары в районе Ветеринарного Харьковской области.
Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов, в частности Шевченко, Старица, Гатище, Плетеновка, Нестерное, Бударки Харьковской области.
На Купянском направлении силы обороны отразили атаки противника в районе Новоселовского Луганской области.
Противник нанес авиационные ударі в районах Петропавловки и Крахмального в Харьковской области.
Враг продолжает бить из артиллерии и минометов по населенным пунктам, среди них Масютовка, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Табаевка и Песчаное Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 6 сентября 2023 в 07:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авиаудары нанесли россияне на Слобожанском и Купянском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.".