Россияне сбросили бомбы на Харьковщине возле Удов и Ветеринарного – Генштаб

Россияне продолжают обстреливать из минометов и артиллерии населенные пункты на Слобожанском и Купянском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении россияне нанесли авиационные удары возле Удов и Ветеринарного Харьковской области.

Из минометов и артиллерии россияне обстреляли населенные пункты, в частности, Уды, Стрелечье, Огурцово, Волчанск, Нестерное, Черное Харьковской области.

На Купянском направлении противник продолжает обстреливать из артиллерии и минометов населенные пункты, среди которых Масютовка, Кучеровка, Кисловка, Берестово, Ковалевка Харьковской области.