Россияне сбросили бомбы на Харьковщине возле Удов и Ветеринарного – Генштаб
Россияне продолжают обстреливать из минометов и артиллерии населенные пункты на Слобожанском и Купянском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.
На Слобожанском направлении россияне нанесли авиационные удары возле Удов и Ветеринарного Харьковской области.
Из минометов и артиллерии россияне обстреляли населенные пункты, в частности, Уды, Стрелечье, Огурцово, Волчанск, Нестерное, Черное Харьковской области.
На Купянском направлении противник продолжает обстреливать из артиллерии и минометов населенные пункты, среди которых Масютовка, Кучеровка, Кисловка, Берестово, Ковалевка Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 19:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне продолжают обстреливать из минометов и артиллерии населенные пункты на Слобожанском и Купянском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.".