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Россияне сбросили бомбы на Харьковщине возле Удов и Ветеринарного – Генштаб

Происшествия 19:30   05.09.2023
Оксана Якушко
Россияне сбросили бомбы на Харьковщине возле Удов и Ветеринарного – Генштаб

Россияне продолжают обстреливать из минометов и артиллерии населенные пункты на Слобожанском и Купянском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении россияне нанесли авиационные удары возле Удов и Ветеринарного Харьковской области.

Из минометов и артиллерии россияне обстреляли населенные пункты, в частности, Уды, Стрелечье, Огурцово, Волчанск, Нестерное, Черное Харьковской области.

На Купянском направлении противник продолжает обстреливать из артиллерии и минометов населенные пункты, среди которых Масютовка, Кучеровка, Кисловка, Берестово, Ковалевка Харьковской области.

Читайте также: Генштаб ВСУ назвал 15 населенных пунктов Харьковщины, по которым бил враг

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 19:30;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне продолжают обстреливать из минометов и артиллерии населенные пункты на Слобожанском и Купянском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.".