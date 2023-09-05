Росіяни скинули бомби на Харківщині біля Удів і Ветеринарного – Генштаб ЗСУ
Росіяни продовжують обстрілювати з мінометів та артилерії населені пункти на Слобожанському та Куп’янському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів біля Удів і Ветеринарного Харківської області.
Із мінометів і артилерії росіяни обстріляли населені пункти, зокрема, Уди, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Нестерне, Чорне Харківської області.
На Куп’янському напрямку противник продовжує обстрілювати з артилерії та мінометів населені пункти, серед яких Масютівка, Кучерівка, Кислівка, Берестове, Ковалівка Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2023 в 19:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни продовжують обстрілювати з мінометів та артилерії населені пункти на Слобожанському та Куп’янському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.".