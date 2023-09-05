Росіяни скинули бомби на Харківщині біля Удів і Ветеринарного – Генштаб ЗСУ

Росіяни продовжують обстрілювати з мінометів та артилерії населені пункти на Слобожанському та Куп’янському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів біля Удів і Ветеринарного Харківської області.

Із мінометів і артилерії росіяни обстріляли населені пункти, зокрема, Уди, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Нестерне, Чорне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник продовжує обстрілювати з артилерії та мінометів населені пункти, серед яких Масютівка, Кучерівка, Кислівка, Берестове, Ковалівка Харківської області.