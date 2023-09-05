Генштаб ЗСУ назвав 15 населених пунктів Харківщини, по яких бив ворог
22/02/2023. Bovington, United Kingdom. Secretary of Defence Ben Wallace visits Bovington Barracks to observe Ukrainian soldiers training with the British Army on Ajax and Challenger Tanks. Picture by Simon Dawson / No 10 Downing Street
Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаційного удару в районі Бударок на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.
Артилерійських обстрілів супротивника зазнали Уди, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Гатище, Огірцеве, Вільхуватка, Тернова, Фиголівка, Берестове, Дворічна, Кіндрашівка, Синьківка, Піщане та Кислівка.
На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2023 в 07:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаційного удару в районі Бударок на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.".