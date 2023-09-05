Генштаб ЗСУ назвав 15 населених пунктів Харківщини, по яких бив ворог

Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаційного удару в районі Бударок на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Артилерійських обстрілів супротивника зазнали Уди, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Гатище, Огірцеве, Вільхуватка, Тернова, Фиголівка, Берестове, Дворічна, Кіндрашівка, Синьківка, Піщане та Кислівка.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області.