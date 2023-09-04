Авіаційного удару біля Бударків на Харківщині завдали росіяни – Генштаб ЗСУ

Росіяни завдавали ударів по Харківщині з артилерії, мінометів та авіації, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку росіяни з мінометів і артилерії обстріляли населені пункти Уди, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Гатище, Огірцеве, Тернова Харківської області.

На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаційного удару в районі Бударків Харківської області.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Дворічна, Кіндрашівка, Синьківка, Кислівка Харківської області.