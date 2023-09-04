Авіаційного удару біля Бударків на Харківщині завдали росіяни – Генштаб ЗСУ
Росіяни завдавали ударів по Харківщині з артилерії, мінометів та авіації, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку росіяни з мінометів і артилерії обстріляли населені пункти Уди, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Гатище, Огірцеве, Тернова Харківської області.
На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаційного удару в районі Бударків Харківської області.
Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Дворічна, Кіндрашівка, Синьківка, Кислівка Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2023 в 18:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдавали ударів по Харківщині з артилерії, мінометів та авіації, повідомив Генштаб ЗСУ.".