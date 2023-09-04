Авиационный удар возле Бударок на Харьковщине нанесли россияне — Генштаб ВСУ
Россияне наносили удары по Харьковщине из артиллерии, минометов и авиации, сообщил Генштаб ВСУ.
На Слобожанском направлении россияне из минометов и артиллерии обстреляли населенные пункты Уды, Волчанск, Волчанские Хутора, Гатище, Огурцово, Терновая Харьковской области.
На Купянском направлении россияне нанесли авиационный удар в районе Бударок Харьковской области.
Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Фиголовка, Двуречная, Кондрашовка, Синьковка, Кисловка Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 4 сентября 2023 в 18:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне наносили удары по Харьковщине из артиллерии, минометов и авиации, сообщил Генштаб ВСУ.".