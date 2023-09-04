Авиационный удар возле Бударок на Харьковщине нанесли россияне — Генштаб ВСУ

Россияне наносили удары по Харьковщине из артиллерии, минометов и авиации, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении россияне из минометов и артиллерии обстреляли населенные пункты Уды, Волчанск, Волчанские Хутора, Гатище, Огурцово, Терновая Харьковской области.

На Купянском направлении россияне нанесли авиационный удар в районе Бударок Харьковской области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Фиголовка, Двуречная, Кондрашовка, Синьковка, Кисловка Харьковской области.