Генштаб ВСУ назвал 15 населенных пунктов Харьковщины, по которым бил враг
Фото: Генштаб ВСУ
Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиационный удар в районе Бударок на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
Артиллерийским обстрелам противника подверглись Уды, Волчанск, Волчанские Хутора, Гатище, Огурцово, Ольховатка, Терновая, Фиголевка, Берестовое, Двуречная, Кондрашовка, Синьковка, Песчаное и Кисловка.
На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.
Читайте также: Авиационный удар возле Бударок на Харьковщине нанесли россияне — Генштаб ВСУ
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Генштаб ВСУ назвал 15 населенных пунктов Харьковщины, по которым бил враг»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 07:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиационный удар в районе Бударок на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".