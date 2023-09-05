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Генштаб ВСУ назвал 15 населенных пунктов Харьковщины, по которым бил враг

Происшествия 07:18   05.09.2023
Елена Нагорная
Генштаб ВСУ назвал 15 населенных пунктов Харьковщины, по которым бил враг Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиационный удар в районе Бударок на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Артиллерийским обстрелам противника подверглись Уды, Волчанск, Волчанские Хутора, Гатище, Огурцово, Ольховатка, Терновая, Фиголевка, Берестовое, Двуречная, Кондрашовка, Синьковка, Песчаное и Кисловка.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.

Читайте также: Авиационный удар возле Бударок на Харьковщине нанесли россияне — Генштаб ВСУ

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 07:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиационный удар в районе Бударок на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".