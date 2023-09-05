Генштаб ВСУ назвал 15 населенных пунктов Харьковщины, по которым бил враг

Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиационный удар в районе Бударок на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Артиллерийским обстрелам противника подверглись Уды, Волчанск, Волчанские Хутора, Гатище, Огурцово, Ольховатка, Терновая, Фиголевка, Берестовое, Двуречная, Кондрашовка, Синьковка, Песчаное и Кисловка.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.