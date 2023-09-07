Зведення Генштабу ЗСУ: атака дронів на Україну та авіаудари по Харківщині
Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районі прикордонного села Гранів на Слобожанському напрямку, а також поблизу Синьківки, Котлярівки та Крохмального на Куп’янському, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.
Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне, Амбарне, Гатище, Варварівка, Колодязне, Кислівка, Куп’янськ та Берестове.
На Лиманському напрямку українські оборонці відбили атаки супротивника неподалік Новоєгорівки Луганської області.
Сьогодні вночі РФ завдала чергового авіаудару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони “Shahed-136/131”.
25 із 33 дронів “Shahed”, які атакували вночі Сумську область та південні райони Одеської області, знищила українська ППО, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2023 в 07:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районі прикордонного села Гранів на Слобожанському напрямку, а також поблизу Синьківки, Котлярівки та Крохмального на Куп’янському, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.".