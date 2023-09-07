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Зведення Генштабу ЗСУ: атака дронів на Україну та авіаудари по Харківщині

Події 07:52   07.09.2023
Олена Нагорна
Зведення Генштабу ЗСУ: атака дронів на Україну та авіаудари по Харківщині 22/02/2023. Bovington, United Kingdom. Secretary of Defence Ben Wallace visits Bovington Barracks to observe Ukrainian soldiers training with the British Army on Ajax and Challenger Tanks. Picture by Simon Dawson / No 10 Downing Street

Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районі прикордонного села Гранів на Слобожанському напрямку, а також поблизу Синьківки, Котлярівки та Крохмального на Куп’янському, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне, Амбарне, Гатище, Варварівка, Колодязне, Кислівка, Куп’янськ та Берестове.

На Лиманському напрямку українські оборонці відбили атаки супротивника неподалік Новоєгорівки Луганської області.

Сьогодні вночі РФ завдала чергового авіаудару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони “Shahed-136/131”.

25 із 33 дронів “Shahed”, які атакували вночі Сумську область та південні райони Одеської області, знищила українська ППО, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Російська авіація завдала ударів поблизу чотирьох сіл Харківщини – Генштаб ЗСУ

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2023 в 07:52;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районі прикордонного села Гранів на Слобожанському напрямку, а також поблизу Синьківки, Котлярівки та Крохмального на Куп’янському, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.".