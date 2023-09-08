Враг ходил в атаки на Купянщине и ударил из авиации по приграничью — Генштаб
В течение суток на Харьковщине украинские защитники отбили атаки россиян в районе села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
Также противник нанес авиаудар вблизи приграничного села Гранов Харьковского района.
Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Уды, Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Гатище, Огурцово, Красное Первое, Каменка, Фиголевка, Двуречная, Кучеровка и Табаевка.
«Ночью РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой атаки уточняется», — пишет Генштаб.
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 07:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине украинские защитники отбили атаки россиян в районе села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".