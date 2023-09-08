Враг ходил в атаки на Купянщине и ударил из авиации по приграничью — Генштаб

В течение суток на Харьковщине украинские защитники отбили атаки россиян в районе села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Также противник нанес авиаудар вблизи приграничного села Гранов Харьковского района.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Уды, Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Гатище, Огурцово, Красное Первое, Каменка, Фиголевка, Двуречная, Кучеровка и Табаевка.

«Ночью РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой атаки уточняется», — пишет Генштаб.