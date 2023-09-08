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Враг ходил в атаки на Купянщине и ударил из авиации по приграничью — Генштаб

Происшествия 07:18   08.09.2023
Елена Нагорная
Враг ходил в атаки на Купянщине и ударил из авиации по приграничью — Генштаб

В течение суток на Харьковщине украинские защитники отбили атаки россиян в районе села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Также противник нанес авиаудар вблизи приграничного села Гранов Харьковского района.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Уды, Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Гатище, Огурцово, Красное Первое, Каменка, Фиголевка, Двуречная, Кучеровка и Табаевка.

«Ночью РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой атаки уточняется», — пишет Генштаб.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 07:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине украинские защитники отбили атаки россиян в районе села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".