Авиация РФ нанесла удары вблизи четырех сел Харьковщины — Генштаб
Фото: zn.ua
Армия РФ в течение суток в Харьковской области нанесла авиаудары в районах Амбарного и Бударков на Слобожанском направлении и возле Синьковки и Кисловки на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам на Харьковщине подверглись Гурьев Казачок, Бударки, Старица, Кисловка и Кучеровка.
На Лиманском направлении украинские защитники отбили вражеские атаки в районе Берестового.
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2023 в 18:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток в Харьковской области нанесла авиаудары в районах Амбарного и Бударков на Слобожанском направлении и возле Синьковки и Кисловки на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".