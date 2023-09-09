Авиация РФ нанесла удары вблизи четырех сел Харьковщины — Генштаб

Армия РФ в течение суток в Харьковской области нанесла авиаудары в районах Амбарного и Бударков на Слобожанском направлении и возле Синьковки и Кисловки на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам на Харьковщине подверглись Гурьев Казачок, Бударки, Старица, Кисловка и Кучеровка.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили вражеские атаки в районе Берестового.