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Авиация РФ нанесла удары вблизи четырех сел Харьковщины — Генштаб

Происшествия 18:55   09.09.2023
Елена Нагорная
Авиация РФ нанесла удары вблизи четырех сел Харьковщины — Генштаб Фото: zn.ua

Армия РФ в течение суток в Харьковской области нанесла авиаудары в районах Амбарного и Бударков на Слобожанском направлении и возле Синьковки и Кисловки на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам на Харьковщине подверглись Гурьев Казачок, Бударки, Старица, Кисловка и Кучеровка.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили вражеские атаки в районе Берестового.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 сентября 2023 в 18:55;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток в Харьковской области нанесла авиаудары в районах Амбарного и Бударков на Слобожанском направлении и возле Синьковки и Кисловки на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".