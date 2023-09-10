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РФ вдарила авіабомбою по Харківщині, пошкоджено агропідприємство – Синєгубов

Події 08:52   10.09.2023
Вікторія Яковенко
РФ вдарила авіабомбою по Харківщині, пошкоджено агропідприємство – Синєгубов Фото: Олег Синєгубов

Минулої доби окупанти обстрілювали міста і села Куп’янського та Ізюмського районів.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Ізюмське пошкоджені будівлі агропідприємства.

У Куп’янську внаслідок обстрілу пошкоджено будинок та сталися пожежі, розповів голова ХОВА.

«У селі Велика Шапківка Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу на відкритій території горіла трава», – додав Синєгубов.

Читайте також: Авіаудари та наступ на Куп’янському напрямку – Генштаб про добу на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • Ви читали новину: «РФ вдарила авіабомбою по Харківщині, пошкоджено агропідприємство – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2023 в 08:52;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби окупанти обстрілювали міста і села Куп’янського та Ізюмського районів.".