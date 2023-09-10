РФ вдарила авіабомбою по Харківщині, пошкоджено агропідприємство – Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
Минулої доби окупанти обстрілювали міста і села Куп’янського та Ізюмського районів.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Ізюмське пошкоджені будівлі агропідприємства.
У Куп’янську внаслідок обстрілу пошкоджено будинок та сталися пожежі, розповів голова ХОВА.
«У селі Велика Шапківка Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу на відкритій території горіла трава», – додав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2023 в 08:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби окупанти обстрілювали міста і села Куп’янського та Ізюмського районів.".