На Харківщині заарештували майно агропідприємства громадянина РФ
Громадянин РФ на другому році повномасштабного вторгнення продовжував залишатися директором підприємства в Красноградському районі на Харківщині.
“За даними слідства, директор агропідприємства, розташованого на території Красноградського району, який має у власності 50% статутного капіталу підприємства, має громадянство рф та здійснює співпрацю з країною-агресоркою. Також встановлено, що один із бенефіціарів агропідприємства — громадянин рф, який у власності мав інші 50 % статутного капіталу, у 2021 році виїхав за межі України та, перебуваючи за кордоном, вже під час повномасштабного вторгнення рф на територію нашої держави здійснив вихід із підприємства шляхом продажу своєї частки громадянину іншої країни“, – повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Суддя Красноградського райсуду задовольнив клопотання прокурорів. На майно агропідприємства наклали арешт. Під нього потрапили будівлі, склади, гаражі та сільгосптехніка.
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Розслідування проводять за фактом колабораційної діяльності.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2023 в 11:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Громадянин РФ на другому році повномасштабного вторгнення продовжував залишатися директором підприємства в Красноградському районі на Харківщині".