Сьогодні 10 липня: яке свято та день в історії

10 липня у світі – День Ніколи Тесли. Цього дня 1559 року помер король Франції Генріх II, отримавши поранення на лицарському турнірі. У 1609-му створили Католицьку Лігу, а у 1934-му – ГУЛАГ. У 1941-му стратили батька Степана Бандери Андрія. У 1994-му вибори президента України виграв Леонід Кучма.

Свята та пам’ятні дати 10 липня

10 липня у світі – День Ніколи Тесли, День племінниць та племінників.

Також відзначають: День пікніка з плюшевим ведмедиком, День “Не наступайте на бджіл”, День народження футбольного свистка.

10 липня в історії

10 липня 1040 року, за легендою, в англійському місті Ковентрі дружина місцевого графа леді Годіва проїхала оголеною містом, щоб змусити чоловіка знизити податки. Детальніше.

10 липня 1559 року помер король Франції Генріх II Валуа. Детальніше.

10 липня 1609 року у Священній Римській імперії створили Католицьку лігу – для протидії Реформації, що набирала обертів. Ліга була конфедерацією римо-католицьких німецьких держав. Вона проіснувала майже 30 років. Детальніше.

10 липня 1856 року народився Нікола Тесла – автор близько 700 винаходів, “батько” двигуна змінного струму та “дійова особа” низки легенд XX століття.

Цього винахідника без перебільшення можна назвати найпопулярнішим фізиком у США у XX столітті. І не лише у США. Його прізвищем названа одиниця виміру магнітної індукції та автомобільна компанія Ілона Маска – “Tesla”.

До свого надзвичайного успіху та популярності Нікола Тесла пройшов дуже непростий шлях. Він – серб, який народився в Австро-Угорській імперії та змінив не одну країну проживання й багато місць роботи (переважно – з гучними конфліктами з роботодавцями). З неприйняттям своїх ідей Нікола зіткнувся ще в технічному училищі у Граці, де тільки починав вивчати електротехніку. Уже там він висловився про недосконалість роботи електродвигунів постійного струму, проте професор публічно перед усім курсом виставив Теслу дурнем і заявив, що ідею використання змінного струму в електродвигунах реалізувати неможливо. Проте реалізація саме цієї “неможливої” ідеї стала головною метою життя непокірного учня.

Через брак у сім’ї коштів після смерті батька винахіднику довелося рано почати працювати – робив він це паралельно з навчанням у виші. Він був інженером-електриком у державній телеграфній компанії в Будапешті, а потім влаштувався в Континентальну компанію Едісона в Парижі. І тут почалися його негаразди з роботодавцями. Так, молодого фахівця відправили до Страсбурга – брати участь у великому проєкті з будівництва електростанції та монтажу освітлення на залізничному вокзалі. Тесла впорався блискуче та розраховував на обіцяну премію у 25 тисяч доларів. Але компанія відмовилася платити – тому він одразу звільнився. А згодом піддався вмовлянням одного з адміністраторів компанії випробувати себе в роботі безпосередньо в Томаса Едісона – у США. Так 1884 року Тесла прибув до Нью-Йорка. Але з Едісоном у нього також не склалося. Той був упертим шанувальником постійного струму, ідеї нового співробітника та його розробки він не схвалював. А остаточно “розплювалися” два генії електрики тоді, коли Едісон відмовився заплатити Теслі винагороду за його розробки – 24 різновиди машини самого Едісона, яку Тесла суттєво вдосконалив. Зрозуміло, що ображений інженер звільнився.

Під час роботи в Едісона Тесла набув популярності в США, тому група електротехніків запропонувала йому організувати власну компанію, робота якої була б спрямована на розвиток електричного освітлення. Знайшлися й інвестори. Проте все знову завершилося взаємними образами: замість грошей за проєкт дугової лампи для вуличного освітлення Теслі запропонували частину акцій компанії. Він відмовився, й виник гучний скандал, під час якого винахідника ще й спробували обмовити. Нарешті успішною стала співпраця з інженером Брауном – той умовив кількох знайомих вкластися в проєкти Тесли, і у 1887 році їхнім коштом створили “Tesla Electric Company”. Компанія починала з облаштування вуличного освітлення тими самими дуговими лампами. Замовлення надходили з багатьох міст США. Офіс компанії розмістився на П’ятій авеню у Нью-Йорку – поряд з офісом Едісона. Цей період роботи Тесли називають “Війною струмів” – через жорстку конкуренцію з колишнім роботодавцем.

Чи слід зазначати, що протягом усіх своїх поневірянь Тесла не відмовлявся від головної мети – роботи над двигуном змінного струму? Паралельно досліджував магнітні поля високої частоти та один за одним патентував винаходи. У 1895-му Теслу спіткала справжня катастрофа: згоріла нью-йоркська лабораторія з усіма останніми винаходами. Проте інженер заявив, що відтворить усе з пам’яті. Йому повірила “Компанія Ніагарських водоспадів”. Винахідник отримав 100 тисяч доларів на облаштування нової лабораторії. Саме в ній Тесла вже наступного року досяг передачі радіосигналу на відстань 30 миль (48 км). Після Нью-Йорка він переїхав до Колорадо-Спрінгс, де побудував ангар і в повній секретності проводив експерименти. Там винахідник розробив великий високочастотний випромінювач, а за результатами експериментів зокрема виклав теорію утворення кульових блискавок і навіть навчився створювати їх штучно.

Усього за своє життя Тесла створив понад 700 винаходів. Серед них, звичайно, той само асинхронний двигун, який був сенсом його життя (основні патенти на цей і низку інших винаходів він отримав у 1888 році). Також передбачається, що саме Тесла першим винайшов радіо – ще до Марконі та росіянина Попова, а, крім того, працював із рентгенівськими променями до того, як про їхнє існування повідомив сам Вільгельм Рентген. А ось легенда про демонстрацію Теслою електромобіля, який їздив лише на енергії від двигуна змінного струму – це лише легенда. Вона базується на свідченнях Пітера Саво, який стверджував, що він – племінник Тесли. Згідно з цим описом, автомобіль нібито живився від “приймача космічної енергії”. Однак справжні племінники винахідника ніколи не знали про “родича”, який описав ці події. А жодних матеріальних свідчень про існування електроавтомобіля Тесли немає. Помер Нікола Тесла на 87-му році життя – у номері готелю “Нью-Йоркер” після тривалої хвороби.

10 липня 1934 року в СРСР створили систему таборів ГУЛАГ. Цього дня підписали відповідну постанову. Детальніше.

10 липня 1941 року в Києві НКВС стратив священника Української греко-католицької церкви Андрія Бандеру – отця лідера ОУН Степана Бандери. Детальніше.

10 липня 1994 року відбувся другий тур виборів Президента України, переможцем якого став Леонід Кучма. Детальніше.

Церковне свято 10 липня

10 липня вшановують пам’ять мучеників 45-ти в Нiкополi Вiрменському: Леонтiя, Маврикiя, Даниїла, Антонiя, Олександра, Іаникіта, Сисинія, Менея, Вирилада та інших. Вони постраждали за царювання імператора Лікінія (307-324), співправителя Костянтина Великого. Лікіній переслідував християн і видав указ піддавати мукам і смерті всіх, хто не погоджується повернутися до язичництва. Коли почалися переслідування в Нікополі, понад сорок християн зважилися добровільно з’явитися до гонителів. Святих сповідників очолювали Леонтій, Маврикій, Данило, Антоній та Олександр. Ігемон вірменської області Лісій був здивований їхньою одностайністю та мужністю й намагався переконати їх зректися. Але марно. Тоді ігемон наказав бити сповідників по обличчю камінням, а потім закувати й кинути до в’язниці. Наступного дня їх знову катували. А ще через день спалили у вогні, а кістки кинули в річку. Місцеві християни знайшли та зберегли останки мучеників, і згодом на тому місці спорудили храм в їхнє ім’я.

Народні прикмети

Якщо в цей день іде дощ, то буде сиро до бабиного літа.

Якщо стоїть ясна погода, то вона буде такою ще сім тижнів.

Якщо літає багато бджіл – буде посуха.

Що не можна робити 10 липня

Не можна кидати у воду сміття і лаятися біля води.

Не можна нікому розповідати про свої плани, бо не здійсняться.