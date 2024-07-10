Сегодня 10 июля: какой праздник и день в истории

10 июля в мире – День Николы Теслы. В этот день в 1559 году умер король Франции Генрих II, получив ранение на рыцарском турнире. В 1609-м создали Католическую Лигу, а в 1934-м — ГУЛАГ. В 1941-м казнили отца Степана Бандеры Андрея. В 1994-м выборы президента Украины выиграл Леонид Кучма.

Праздники и памятные даты 10 июля

10 июля в мире – День Николы Теслы, День племянниц и племянников.

Также отмечают: День пикника с плюшевым мишкой, День «Не наступайте на пчел», День рождения футбольного свистка.

10 июля в истории

10 июля 1040 года, по легенде, в английском городе Ковентри жена местного графа леди Годива проехала обнаженной по городу, чтобы заставить мужа снизить налоги. Подробнее.

10 июля 1559 года умер король Франции Генрих II Валуа. Подробнее.

10 июля 1609 года в Священной Римской империи создали Католическую лигу – для противодействия набиравшей обороты Реформации. Лига была конфедерацией римско-католических германских государств. Она просуществовала почти 30 лет. Подробнее.

10 июля 1856 года родился Никола Тесла – автор около 700 изобретений, «отец» двигателя переменного тока и «действующее лицо» ряда легенд ХХ века.

Этого изобретателя без преувеличения можно назвать самым популярным физиком в США в ХХ веке. И не только в США. Его фамилией названа единица измерения магнитной индукции и автомобильная компания Илона Маска – «Tesla».

К своему сногсшибательному успеху и популярности Никола Тесла прошел очень непростой путь. Он – серб, родившийся в Австро-Венгерской империи и сменивший не одну страну проживания и много мест работы (в основном – с громкими конфликтами с работодателями). С неприятием своих идей Никола столкнулся еще в техническом училище в Граце, где только начинал изучать электротехнику. Уже там он высказался о несовершенстве работы электродвигателей постоянного тока, однако профессор публично перед всем курсом выставил Теслу дураком и заявил о том, что идею использования сменного тока в электродвигателях реализовать невозможно. Однако реализация именно этой «невозможной» идеи стала главной целью жизни непокорного ученика.

Из-за нехватки в семье средств после смерти отца изобретателю пришлось рано начать работать – делал он это параллельно с учебой в вузе. Он был инженером-электриком в государственной телеграфной компании в Будапеште, а затем устроился в Континентальную компанию Эдисона в Париже. И тут начались его неурядицы с работодателями. Так, молодого специалиста отправили в Страсбург – участвовать в большом проекте по строительству электростанции и монтажу освещения на железнодорожном вокзале. Тесла справился блестяще и рассчитывал на обещанную премию в 25 тысяч долларов. Но компания отказалась платить – поэтому он сразу уволился. А впоследствии поддался уговорам одного из администраторов компании испытать себя в работе непосредственно у Томаса Эдисона – в США. Так в 1884 году Тесла прибыл в Нью-Йорк. Но с Эдисоном у него тоже не сложилось. Тот был упрямым поклонником постоянного тока, идеи нового сотрудника и его разработки он не одобрял. А окончательно «расплевались» два гения электричества тогда, когда Эдисон отказался заплатить Тесле вознаграждение за его разработки – 24 разновидности машины самого Эдисона, которую Тесла существенно усовершенствовал. Понятно, что обиженный инженер уволился.

Во время работы у Эдисона Тесла приобрел известность в США, поэтому группа электротехников предложила ему организовать собственную компанию, работа которой была бы направлена ​​на развитие электрического освещения. Нашлись и инвесторы. Однако все снова завершилось взаимными обидами: вместо денег за проект дуговой лампы для уличного освещения Тесле предложили часть акций компании. Он отказался, и возник громкий скандал, во время которого изобретателя еще и попытались оговорить. Наконец успешным стало сотрудничество с инженером Брауном – тот уговорил нескольких знакомых вложиться в проекты Теслы, и в 1887 году за их счет создали «Tesla Electric Company». Компания начинала с обустройства уличного освещения теми же дуговыми лампами. Заказы поступали из многих городов США. Офис компании разместился на Пятой авеню в Нью-Йорке – рядом с офисом Эдисона. Этот период работы Теслы называют «Войной токов» – из-за жесткой конкуренции с бывшим работодателем.

Следует ли отмечать, что на протяжении всех своих мытарств Тесла не отказывался от главной цели – работы над двигателем переменного тока? Параллельно исследовал магнитные поля высокой частоты и одно за другим патентовал изобретения. В 1895-м Теслу постигла настоящая катастрофа: сгорела нью-йоркская лаборатория со всеми последними изобретениями. Однако инженер заявил, что воспроизведет все по памяти. Ему поверила «Компания Ниагарских водопадов». Изобретатель получил 100 тысяч долларов на обустройство новой лаборатории. Именно в ней Тесла уже в следующем году достиг передачи радиосигнала на расстояние 30 миль (48 км). После из Нью-Йорка он переехал в Колорадо-Спрингс, где построил ангар и в полной секретности проводил эксперименты. Там изобретатель разработал большой высокочастотный излучатель, а по результатам экспериментов, в частности, изложил теорию образования шаровых молний и даже научился создавать их искусственно.

Всего за свою жизнь Тесла создал более 700 изобретений. Среди них, конечно, тот же асинхронный двигатель, который был смыслом его жизни (основные патенты на это и ряд других изобретений он получил в 1888 году). Также предполагается, что именно Тесла первым изобрел радио – еще до Маркони и россиянина Попова, а также работал с рентгеновскими лучами до того, как об их существовании сообщил сам Вильгельм Рентген. А вот легенда о демонстрации Теслой электромобиля, который ездил только на энергии от двигателя переменного тока — это только легенда. Она базируется на свидетельствах некого Питера Саво, утверждавшего, что он — племянник Теслы. Согласно этому описанию, автомобиль якобы питался от «приемника космической энергии». Однако настоящие племянники изобретателя никогда не знали о «родственнике», который описал эти события. А никаких материальных свидетельств о существовании электроавтомобиля Теслы нет. Умер Никола Тесла на 87-м году жизни – в номере гостиницы «Нью-Йоркер» после продолжительной болезни.

10 июля 1934 года в СССР создали систему лагерей ГУЛАГ. В этот день подписали соответствующее постановление. Подробнее.

10 июля 1941 года в Киеве НКВД казнил священника Украинской греко-католической церкви Андрея Бандеру – отца лидера ОУН Степана Бандеры. Подробнее.

10 июля 1994 года состоялся второй тур выборов президента Украины, победителем которого стал Леонид Кучма. Подробнее.

Церковный праздник 10 июля

10 июля чтят память мучеников 45-ти в Никополе Армянском. Они пострадали в царствование императора Ликиния (307-324), соправителя Константина Великого. Ликиний преследовал христиан и издал указ подвергать мучениям и смерти всех, кто не соглашается вернуться к язычеству. Когда начались преследования в Никополе, более сорока христиан решились добровольно явиться к гонителям. Святых исповедников возглавляли Леонтий, Маврикий, Даниил, Антоний и Александр. Игемон армянской области Лисий был удивлен их единодушием и мужеством и пытался убедить их отречься. Но тщетно. Тогда игемон приказал избивать исповедников по лицу камнями, а затем заковать и бросить в тюрьму. На следующий день их снова пытали. А через день сожгли, а кости бросили в реку. Местные христиане нашли и сохранили останки мучеников, и впоследствии на том месте построили храм их имени.

Народные приметы

Если в этот день идет дождь, то будет сыро до бабьего лета.

Если стоит ясная погода, то она будет такой еще семь недель.

Если летает много пчел – будет засуха.

Что нельзя делать 10 июля

Нельзя бросать в воду мусор и ругаться у воды.

Нельзя никому рассказывать о своих планах, иначе не сбудутся.