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15 июля перекроют для движения транспорта улицу в Харькове

Транспорт 17:45   14.07.2026
Оксана Якушко
15 июля перекроют для движения транспорта улицу в Харькове Фото: ХГС

С 8:00 до 17:00 15 июля ограничат движение транспорта по ул. Солнечный на участке от ул. Единства до ул. Амосова, сообщает Харьковский горсовет.

Это связано с необходимостью ремонта асфальтобетонного покрытия дороги, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Пропуск транспорта организуют свободной от ремонта полосой движения.

Как писала ранее МГ «Объектив», часть дороги Шевченково-Балаклия-Первомайский-Кегичевка временно будет непроездной. Причина — в аварийном состоянии водопропускной трубы на участке км 89+160 – км 97+013.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2026 в 17:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 8:00 до 17:00 15 июля ограничат движение транспорта по ул. Солнечный на участке от ул. Единства до ул. Амосова, сообщает Харьковский горсовет.".