15 июля перекроют для движения транспорта улицу в Харькове

С 8:00 до 17:00 15 июля ограничат движение транспорта по ул. Солнечный на участке от ул. Единства до ул. Амосова, сообщает Харьковский горсовет.

Это связано с необходимостью ремонта асфальтобетонного покрытия дороги, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Пропуск транспорта организуют свободной от ремонта полосой движения.

Как писала ранее МГ «Объектив», часть дороги Шевченково-Балаклия-Первомайский-Кегичевка временно будет непроездной. Причина — в аварийном состоянии водопропускной трубы на участке км 89+160 – км 97+013.