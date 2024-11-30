Харків та область накрив туман: синоптики попередили про небезпеку
Про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 30 листопада попереджає Регіональний центр із гідрометеорології.
«Вранці 30 листопада зі збереженням у першій половині дня по області та місту зберігатиметься туман, видимість 200 – 500 метрів», – інформують синоптики.
Таким явищам присвоєно І рівень небезпечності.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2024 в 07:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 30 листопада попереджає Регіональний центр із гідрометеорології.".