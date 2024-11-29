Якою буде погода у Харкові та області в останній день осені – прогноз
У суботу, 30 листопада, у Харкові та області хмарно із проясненнями, опади не прогнозують. Слабкий туман.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 2 до 4 градусів морозу, вдень – від 1 до 3 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 1 до 6 градусів морозу, вдень – від 0 до 5 тепла.
Вітер змінних напрямків – 3-8 м/с.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 30 листопада, у Харкові та області хмарно із проясненнями, опади не прогнозують. Слабкий туман.".