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Якою буде погода у Харкові та області в останній день осені – прогноз

Погода 19:10   29.11.2024
Олена Нагорна
Якою буде погода у Харкові та області в останній день осені – прогноз

У суботу, 30 листопада, у Харкові та області хмарно із проясненнями, опади не прогнозують. Слабкий туман.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 2 до 4 градусів морозу, вдень – від 1 до 3 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 1 до 6 градусів морозу, вдень – від 0 до 5 тепла.

Вітер змінних напрямків – 3-8 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 19:10;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 30 листопада, у Харкові та області хмарно із проясненнями, опади не прогнозують. Слабкий туман.".