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Какой будет погода в Харькове и области в последний день осени — прогноз

Погода 19:10   29.11.2024
Елена Нагорная
Какой будет погода в Харькове и области в последний день осени — прогноз

В субботу, 30 ноября, в Харькове и области облачно с прояснениями, осадки не прогнозируют. Слабый туман.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов мороза, днем — от 1 до 3 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 1 до 6 градусов мороза, днем — от 0 до 5 тепла.

Ветер переменных направлений — 3 — 8 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 19:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 30 ноября, в Харькове и области облачно с прояснениями, осадки не прогнозируют. Слабый туман.".