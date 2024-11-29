Какой будет погода в Харькове и области в последний день осени — прогноз
В субботу, 30 ноября, в Харькове и области облачно с прояснениями, осадки не прогнозируют. Слабый туман.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов мороза, днем — от 1 до 3 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 1 до 6 градусов мороза, днем — от 0 до 5 тепла.
Ветер переменных направлений — 3 — 8 м/с.
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 19:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 30 ноября, в Харькове и области облачно с прояснениями, осадки не прогнозируют. Слабый туман.".