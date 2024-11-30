Харьков и область накрыл туман: синоптики предупредили об опасности

Об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 30 ноября предупреждает Региональный центр по гидрометеорологии.

«Утром 30 ноября с сохранением в первой половине дня по области и городу будет сохраняться туман, видимость 200 — 500 метров», — информируют синоптики.

Таким явлениям присвоен I уровень опасности.