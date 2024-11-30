Харьков и область накрыл туман: синоптики предупредили об опасности
Об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 30 ноября предупреждает Региональный центр по гидрометеорологии.
«Утром 30 ноября с сохранением в первой половине дня по области и городу будет сохраняться туман, видимость 200 — 500 метров», — информируют синоптики.
Таким явлениям присвоен I уровень опасности.
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2024 в 07:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 30 ноября предупреждает Региональный центр по гидрометеорологии.".