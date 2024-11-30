Туман не отступит: штормовое предупреждение в Харькове объявили и на 1 декабря

Туман, который накрыл Харьков и область утром 30 ноября, будет держаться в течение всех текущих суток, а также 1 декабря.

Предупреждение о метеорологических явлениях I уровня опасности опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.

Видимость составит 200-500 метров, водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.