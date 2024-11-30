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Туман не отступит: штормовое предупреждение в Харькове объявили и на 1 декабря

Погода 12:32   30.11.2024
Елена Нагорная
Туман не отступит: штормовое предупреждение в Харькове объявили и на 1 декабря Фото: Василий Голосный

Туман, который накрыл Харьков и область утром 30 ноября, будет держаться в течение всех текущих суток, а также 1 декабря.

Предупреждение о метеорологических явлениях I уровня опасности опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.

Видимость составит 200-500 метров, водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.

Читайте также: Харьков и область накрыл туман: синоптики предупредили об опасности

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2024 в 12:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Туман, который накрыл Харьков и область утром 30 ноября, будет держаться в течение всех текущих суток, а также 1 декабря.".