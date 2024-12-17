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Ціни на ялинки у Харкові за рік зросли на 30-40%: де купити

Суспільство 12:05   17.12.2024
Вікторія Яковенко
Ціни на ялинки у Харкові за рік зросли на 30-40%: де купити Фото: Харківська міськрада

Станом на 17 грудня у Харкові працюють 65 майданчиків, де можна придбати ялинки. Крім цього, купити хвойні можна на території деяких ринків, повідомили у Харківській міськраді.

В асортименті представлені сосна звичайна, сосна норвезька, ялини, а також композиції та вінки з гілок, зазначили у мерії.

За даними ХМР, сосна звичайна залежно від розміру коштує в середньому 500-1000 грн, норвезька – 2000-5000 грн. Вартість набірної ялинки на підставці становить орієнтовно 250-300 грн.

«Порівняно з передноворічним періодом минулого року ціни на ялинки зросли в середньому на 30-40%», – заявили у мерії.

Штучні ялинки коштують від 150 грн за метрову сосну без декору до 11 тис. грн за литу ялинку 2,5 м. Ціни на штучні ялинки залежать від їхніх розмірів, матеріалу, способу складання, країни виробника тощо.

Читайте також: Де на Харківщині продають найдешевші ялинки: лісничі назвали адреси

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 12:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 17 грудня у Харкові працюють 65 майданчиків, де можна придбати ялинки. Крім цього, купити хвойні можна на території деяких ринків, повідомили у Харківській міськраді.".