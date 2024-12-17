Ціни на ялинки у Харкові за рік зросли на 30-40%: де купити
Станом на 17 грудня у Харкові працюють 65 майданчиків, де можна придбати ялинки. Крім цього, купити хвойні можна на території деяких ринків, повідомили у Харківській міськраді.
В асортименті представлені сосна звичайна, сосна норвезька, ялини, а також композиції та вінки з гілок, зазначили у мерії.
За даними ХМР, сосна звичайна залежно від розміру коштує в середньому 500-1000 грн, норвезька – 2000-5000 грн. Вартість набірної ялинки на підставці становить орієнтовно 250-300 грн.
«Порівняно з передноворічним періодом минулого року ціни на ялинки зросли в середньому на 30-40%», – заявили у мерії.
Штучні ялинки коштують від 150 грн за метрову сосну без декору до 11 тис. грн за литу ялинку 2,5 м. Ціни на штучні ялинки залежать від їхніх розмірів, матеріалу, способу складання, країни виробника тощо.
Читайте також: Де на Харківщині продають найдешевші ялинки: лісничі назвали адреси
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: елка, купить, міськрада, Харків, цены;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ціни на ялинки у Харкові за рік зросли на 30-40%: де купити»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 12:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 17 грудня у Харкові працюють 65 майданчиків, де можна придбати ялинки. Крім цього, купити хвойні можна на території деяких ринків, повідомили у Харківській міськраді.".